Audios de Liberman: "Me quería garchar en el camarín"

foto

video

La modelo Natacha Jaitt reveló una serie de polémicos audios que destapan un caso de acoso sexual y abuso de poder protagonizado por el periodista de Fox Sports, Martín Liberman.

En su relato, Romina cuenta que le dio su teléfono a Liberman y luego "me quiso apretar, de hecho lo hizo, en el camarín, estando los compañeros ahí".

"Me apretó y no pensé en el momento, me dejé llevar por los nervios y la situación. Más o menos me quería garchar en el camarían, y le dije: 'No por favor, acá no'", narró.

En los audios, Liberman le propone un trío con el peluquero a Romina y le dice: "Leandrito quiere que te cojamos entre los dos".