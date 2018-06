Godoy Cruz | Ya hay refuerzo para el arco tombino

COMPARTIDOS: 0

Godoy Cruz comenzó esta semana la pretemporada de cara al comienzo de la Superliga Argentina de Fútbol una vez finalizado el mundial de Rusia 2018. Antes de la vuelta a la actividad el ahora ex arquero Leonardo Burián no renovó contrato con la Bodega después de no llegar a un acuerdo con la dirigencia tombina y no seguirá en el club, es por eso que ya hay reemplazo para el uruguayo.

Se trata de Andrés Mehring quien proviene de Guillermo Brown de Puerto Madryn. El jóven arquero tiene 24 años y también jugó en Colón de Santa Fe.

#PrimeraDivisión⚽



🛬En los próximos días llegará a Mendoza Andrés Mehring.



📌El arquero deberá realizarse los estudios médicos y terminar los trámites de incorporación.

En cuanto a las bajas, vía redes sociales el club se despidió de los jugadores Leonel Galeano, Javier Báez, Felipe Rodríguez y Walter Serrano.

#PrimeraDivisión ⚽️



Agradecemos a Leonel Galeano, Javier Báez, Felipe Rodríguez y Walter Serrano por lo compartido en nuestro club.



¡Éxitos en sus nuevas etapas! 🍀 pic.twitter.com/GRF6HaTXnp — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) June 10, 2018

Fotos: Club Godoy Cruz.

