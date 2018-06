Todas las novedades de Microsoft en la E3 de Los Ángeles

COMPARTIDOS: 0

Por estos días, la ciudad de Los Ángeles se convirtió en la capital mundial del entretenimiento digital. La E3 es la feria de videojuegos más grande del mundo que se realiza todos los años entre mayo y junio.

En este evento las marcas y empresas de la industria de los videojuegos dan a conocer sus nuevas consolas, juegos o innovaciones, siendo el evento más esperado para todos los gamers.

Este 20148, Microsoft no ha decepcionado en su conferencia de prensa. La compañía norteamericana no ha desperdiciado ni un minuto de las casi dos horas que ha durado su presentación. Un show que ha empezado con el anuncio de Halo Infinite, una nueva entrega del buque insignia de la consola.

Repasamos algunos de los grandes anuncios de la conferencia:

Halo Infinite, la nueva entrega de la popular franquicia de juegos de acción en primera persona protagonizada por el Jefe Maestro.

Otra de las grandes sorpresas de la conferencia ha sido Sekiro: Shadow Die Twice, el nuevo juego de From Software, el estudio japonés de culto responsable de la célebre serie Dark Souls. Llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC en 2019.

De Fallout 76 ya se había visto un primer teaser hace unos días, pero no ha sido hasta la conferencia de Microsoft que Bethesda Softworks ha presentado un primer tráiler muchos más extendido. El juego es una precuela de anteriores entregas y tendrá un mapeado cuatro veces mayor que el de la cuarta entrega. Está en desarrollo para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Microsoft también ha anunciado Forza Horizon 4, la nueva entrega dentro de su emblemática serie de juegos de carreras de mundo abierto. En esta ocasión se ambientará en Gran Bretaña y pondrá especial énfasis en los cambios originados por la climatología a lo largo de las diferentes estaciones del año.

Avanzándose a la conferencia de Ubisoft, ha sido durante la presentación de Microsoft donde también ha podido verse el primer gameplay de The Division 2. Este título de acción multijugador tendrá lugar en Washington D.C. y saldrá ara Xbox One, PlayStation 4 y PC el 15 de marzo de 2019.

Capcom ha hecho realidad uno de los regresos más esperados con el anuncio de Devil May Cry 5, el beat ‘em up protagonizado por el carismático Dante Sparda, que regresará después tras casi una década de ausencia. Está en desarrollo para Xbox One, PlayStation 4 y PC y está previsto para la primavera de 2019.

Gears of War 5 será la nueva entrega dentro de esta popular serie de juegos de acción exclusiva de Xbox. Esta nueva entrega seguirá los pasos de la soldado Kait Diaz y recuperará los brutales tiroteos marca de la casa.