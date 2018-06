Roland Garros | El rey Nadal levantó su undécimo título

It never gets old, does it @RafaelNadal?



The King of Clay captures his 11th Roland-Garros title 6-4 6-3 6-2.



Rien n'arrête Rafa ! 11e titre pour l'Espagnol ici à Roland-Garros et son 57e titre sur terre-battue.



👉 https://t.co/xP28FRO671 pic.twitter.com/UzI4tcyikb