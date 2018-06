Messi aseguró que no sabe si este será su último Mundial

COMPARTIDOS: 0

El mejor jugador del mundo, Lionel Messi, abrió una incógnita sobre su continuidad en la Selección argentina: "Dependerá de cómo nos vaya en Rusia", dijo en una entrevista para el diario Sport, de Catalunya, y reconoció que será clave el desenlace de la Copa del Mundo para continuar, o no, vistiendo la camiseta albiceleste.

"No sé. Dependerá de cómo nos vaya, de cómo terminamos. El hecho de pasar por tres finales sin ganar nos hizo pasar por momentos complicados con la prensa de Argentina por las diferencias de ver lo que supone llegar a una final. No es fácil y hay que valorarlas. Es cierto que lo importante es ganarlas pero llegar allí no es fácil", dijo el N°10, que jugará su cuarto Mundial con la Selección argentina.

¿Qué motivación podría tener en caso de ganar la Copa del Mundo?: "La misma, por más que gane ese torneo de Rusia. Gané muchos títulos a nivel de club y el año siguiente la motivación era la misma, con la idea de volver a ganar. Con el Mundial sería lo mismo. No cambiará nada", remarcó Messi, y dejó la puerta abierta para las especulaciones.

Escuchá el reportaje completo: