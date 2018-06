Enojo en la ANSES de Eusebio Blanco: no hay atención por falta de agua

COMPARTIDOS: 0

En ANSES de calle Eusebio Blanco no atienden a las personas por falta de agua. Hay quejas de la personas que llegaron hasta el lugar con turnos.

Una señora que está en el lugar, manifestó en Canal 7 que desde hace varias horas está esperando con mucho frío, "para que me digan que no hay agua y que por eso no nos atienden. No queremos tomar agua, queremos que nos atienda para dejar simplemente unas planillas, nada más. Había mucha más gente y se ha ido muy enojada porque no atienden por falta de agua".

“Ellos llegaron, estuvieron tomando el desayuno hasta las 8:30, cuando se hizo esa hora salió un señor muy enojado y nos dijo que los que no tenían turno que se fueran porque no los iban a atender por falta de agua”, explicó la mujer.

MAS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-1-8-31-12-se-suspendio-el-aumento-de-combustibles

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-1-8-57-0-matrimonio-y-sus-siete-hijos-casi-mueren-intoxicados-con-monoxido-de-carbono