Así aterrorizó un OVNI a una familia neuquina

Un Objeto Volador no Identificado (OVNI) intentó posarse en un campo del norte de la provincia de Neuquén, según denunció una vecina de Chos Malal.

"Estaba a 50 metros de la casa, alumbrando todo. A mi madre le causó asombro", dijo a LU5, Maria San Martín, una vecina de la localidad neuquina de Chos Malal. Según Marisa, el OVNI bajó en un campo a unos 30 kilómetros de la localidad.

El aparato, que fue observado por su luz desde la zona urbana de Chos Malal, no llegó a posarse en la tierra. Marisa dijo estar asustada y asegura que no que vio no es un dron, ya que en el sector donde se encontraba el "plato volador" no hay posibilidades de acceso de vehículos como para que alguien manejara el aparato, y tampoco sería un auto.

El episodio, asegura, se registró el martes por la noche, pero son varios los vecinos que observaron al OVNI desde el lunes. Según la mujer, hace dos años ya había ocurrido algo similar.

"Estuvo como a seis metros de altura alrededor de 20 minutos, y después se fue", contó Marisa. "Muchos lo tomaron para la risa", precisó la mujer, y agregó que "son varios los que lo han visto desde el mismo Chos Malal".

Indicó que tras observar el objeto volador no identificado, su madre "quedó con pánico".

El 31 de diciembre de 2017, una familia que estaba acampando en El Chocón aseguró haber visto una luz que se movía sobre el lago.

Una de las personas que estaban en el lugar contó que filmaron por 25 minutos una luz en el cielo que se movía rápido y cambiaba de tamaño.

