DENUNCIADO | El peor momento para Tyago Griffo

COMPARTIDOS: 0

El hijo de la Bomba Tucumana, Tyago Griffo fue denunciado por su ex novia Azul López, porque una supuesta agresión física en un boliche de Córdoba.

Tyago Griffo se vio envuelto en un escándalo.

“Hice la denuncia contra él por violencia de género. Ya había tenido dos episodios con él durante nuestra relación. Y el viernes me lo cruce en el boliche y me agredió. Después de cantar, bajó del escenario, se dirigió hacia mi donde me apretó fuerte del cuello y se acercó a mi oído para insultarme y decirme ‘prostituta, hija de pu… Sucia, te vengo a encontrar acá, sacate el saco que te lo compré yo’. Luego me empujo y se retiró. Hizo esto porque yo estaba con mi novio”, contó Azul López sobre lo que habría sucedido con Tyago Griffo.

La pareja de Azul y Tyago duró alrededor de cuatro años pero en un momento el amor se acabó por diversas cuestiones pero trascendió según palabras de ella, que la fidelidad no era “el fuerte” de Griffo.

La denuncia por violencia quedó asentada el pasado 27 de mayo en una fiscalía de Córdoba.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-31-19-43-48-video-la-respuesta-de-sol-perez-luego-de-que-la-acusaran-de-ser-la-amante-de-bal

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-31-18-2-43-los-calientes-lhoan-y-charlotte-caniggia-protagonizaron-un-nuevo-clip-muy-hot