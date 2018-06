La mega licitación petrolera generará $1800 millones de inversión

COMPARTIDOS: 0

En la mañana de ayer, se llevó a cabo la apertura de la propuesta económica del segundo sobre (B) de una importante licitación, que se inició a principios de mayo con la presentación de los sobres (A) que implicaban la propuesta técnica y jurídica para siete áreas petroleras en el Sur de la provincia, de once que implicó esta operación.

En la primera parte se presentaron a licitar cinco empresas, de las que pasaron cuatro y la que quedó tuvo observaciones legales que le impidieron continuar.

Según pudo constatar El Ciudadano, la empresa que no pudo pasar a la segunda instancia es Selva María, de José Luís Manzano, que al decir de fuentes del área económica, no pasó la primera parte de la licitación por razones jurídicas de objeto de contrato que se exigían y no las cumplía.

La apertura de los sobres B mostró un clima de mucha expectativa por parte de los empresarios, quienes deberán esperar aproximadamente 25 días para conocer los resultados del análisis técnico y económico, que finalmente otorgará las zonas hidrocarburíferas licitadas.

Al término del acto, hizo declaraciones el ministro de Economía, Martín Kerchner, quien dijo: “Ha concluido la apertura de sobres de la segunda parte de esta importante licitación que implica las ofertas económicas y de inversión de las once áreas que se licitan, donde dos están para explotación y en ese caso se tiene en cuenta para seleccionar la empresa que gane la licitación, el pago inicial por las reservas, la inversión que se hará en la explotación y cuándo se pagará por arriba del 12% de las regalías, algo que está previsto en la ley nacional, que es la regalía mínima. En se sentido, el que ofrece más se queda con las dos áreas”.

Cuando se le consultó sobre las nueve áreas restantes, el ministro respondió: “Son lugares donde la Provincia quiere invertir porque eso permitirá encontrar nuevas reservas, posibilitando ampliar la capacidad de petróleo en Mendoza. Allí, el ganador será el que coloque mayor cantidad de dinero en la inversión, porque estarán explorando y no produciendo”.

Para Kerchner,“ésta ha sido la licitación de áreas petroleras que más empresas y ofertas ha recibido. Se recibieron por siete áreas de las once en total, donde la primera expectativa es recibir alrededor de $1.000 millones de pago inicial de inversión, mientras que la oferta total sería por exploración y explotación de $1.888 millones, entre pagos iniciales y de inversión. Sin contar que algunas empresas ofrecieron el 13% de regalías, un punto más sobre el mínimo y eso generará más ingresos al Fisco, una clara demostración de cómo se han superado las expectativas. Lo otro que quiero resaltar es la presencia del área de Medio Ambiente, algo fundamental que demuestra la fiscalización y supervisión en el cumplimiento de los contratos”.

No se descarta el fracking

Sobre las posibilidades de utilizar la técnica de fractura hidráulica en las zonas licitadas, Kerchner respondió que “las áreas de explotación son convencionales. Las empresas que ganen la licitación deberán cumplir con un cronograma que el Gobierno monitoreará para su ejecución real. Esto tiene una garantía de cumplimiento. Si en algún momento las empresas encuentran petróleo y gas no convencional, para pasar al método de fracking, es decir, de explotación no convencional, se deberá cumplir con la normativa vigente que fija el Decreto provincial 248”.

“Pero primero tiene que hacer exploración para saber sobre la reserva, un procedimiento costoso que, quien gane esta licitación sabe, ya que el que explora es el que más invierte y por consiguiente el de mayor riesgo”, explicó Kerchner.

Finalmente, el ministro se refirió a la inversión y las fuentes de trabajo que surgirían una vez conocidos los ganadores de la licitación. Al respecto, dijo que “habrá que ver cuál es la oferta. Por ejemplo, de YPF, que ha vuelto a participar, ya que no lo hacía desde hace tres años, un gran mensaje de una de las empresas más importantes del país, tanto como la respuesta de las empresas mendocinas.”

Sobre estas últimas, resaltó que “hay dos empresas que antes eran de servicio y ahora se han transformado en organismos de exploración y explotación de la provincia. Es decir, que hay un combo de competencia entre empresarios nacionales y de la provincia. El resultado de todo esto, además de los importantes fondos de inversión que llegarán, es la matriz laboral que se creará inmediatamente”.