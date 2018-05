Video: Filman fenómenos paranormales en un negocio de México.

COMPARTIDOS: 0

Después de que la trabajadora de un autoservicio reportara a su supervisor que dentro del negocio habían estado ocurriendo fenómenos paranormales y éste no le creyera, decidió grabarlo para comprobar que no mentía.

“Nos encontramos aquí en mi trabajo, al fondo se observa una cámara de refrigeración donde parte de la tarde se han estado abriendo y cerrando solitas las puertas".

Justo en el momento que termina de pronunciar esas palabras, una a una, las puertas de las heladeras se comienzan a abrir y cerrar solas.

Según la autora del video, algunos clientes también han presenciado los fenómenos, mismos a los que no encuentran explicación.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-9-8-50-11-argentina-volvio-al-fmi-y-aca-te-mostramos-los-mejores-memes

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-8-10-44-46--oraculo-cabrita-rusa-pronostica-quien-ganara-el-mundial-de-rusia-2018