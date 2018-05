El chupete emocional: tecnología al alcance de niños y adolescentes

COMPARTIDOS: 0

Actualmente no nos sorprende, que niños de edades cada vez más tempranas, estén familiarizados con tecnologías modernas, como el celular, tablet y computadoras en general.

Hablamos de ello en reuniones, con amigos y familiares del buen manejo que tienen los menores de la informática. Años y décadas atrás, era impensable que los niños tuvieran tan fácil acceso a estos medios y hasta nos parecen niños más estimulados, más inteligentes que “los de antes”.

El problema no radicaría tanto en el debate del uso o no de estas tecnologías, sino en el modo en que se los utiliza.

El celular puede ser muy efectivo para mantener a los niños tranquilos y callados pero no debe ser la única forma en que aprendan a calmarse. Por lo que a veces caemos en estos errores frecuentes de usar el celular, entre otros, como el “chupete emocional”.

Los niños necesitan que se les enseñemos cómo identificar y manejar las emociones fuertes. Los adultos deberíamos aprender a gestionar mejor el uso de medios digitales, para no comprometer el bienestar físico, psíquico o emocional de los menores.





¿Cómo guiar a nuestros hijos en el uso adecuado?

Aplicar a las pantallas y los entornos digitales las mismas pautas de crianza y sentido común que se aplican en los entornos reales. Somos las mismas personas, interactuando por medios diferentes, pero con los mismos riesgos y las mismas recomendaciones. En vez de decirle a los chicos que no acepten regalos y caramelos de extraños, hay que alertarlos sobre los mensajes de desconocidos en Facebook, Whatsapp, etc.



En relación a la costumbre de los padres de poner a los hijos delante de una pantalla para que dejen de llorar, hay que advertir como especialista en salud mental que “si de pequeños no les enseñamos a tolerar pequeñas frustraciones, se dificulta que aprendan a autorregular sus emociones, como consecuencia, se corre el riesgo de formar niños mayores y adolescentes incapaces de contener sus emociones o de expresarlas de forma adaptativa.

El uso de los medios digitales, no debe reemplazar las actividades de interacción cara a cara, tiempo familiar, juego al aire libre, ejercicio, tiempo de inactividad y sueño. Recordar a los hijos la importancia de la privacidad y de los peligros del ciberacoso, entre otros riesgos.

Mariana Lucero

Licenciada en Psicología Matrícula 3797

Egresada de la Universidad Nacional de San Luis

Psicóloga Clínica Cognitiva Integrativa – Psicoterapia de la Obesidad

Niños, Adolescentes, Adultos- Contacto: maferna311@gmail.com