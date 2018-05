Mirtha Legrand habló de un ex novio que tuvo en el año 1945

COMPARTIDOS: 0

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand reconoció que Daniel Tinayre no fue el único hombre con el que paso horas de suspiros, ya que salió a la luz una foto en la que se la ve junto a un hombre que supo conquistar su corazón y por el que ¡casi deja su carrera!

La Chiqui explicó en su programa que “estaba de novia con un joven cordobés con el que me comprometí, pero en ese interín volví a Buenos Aires y es aquí que lo conozco a Daniel Tinayre. Rompí mi compromiso con el joven cordobés, que ya no está entre nosotros, y me casé con Daniel”

Julio Albar Díaz, dos años mayor que ella, fue el estudiante universitario y escritor. Supo conquistar el corazón de Mirtha.

Las imágenes de fueron extraídas de la extinta revista Cine Argentino en 1945. A Díaz, lo atormentaba la idea de que Legrand fuese actriz. “Soy feliz, el amor nos ha conducido por su ruta encantada. Yo sabía que lo hallaría y ya ve… tengo tanto que agradecer a la vida. Hasta ahora nada me ha negado” narró Legrand.

“El señor Albar Díaz, estudiante universitario, escritor, hombre de inquietudes, ha llegado al corazón de Mirtha Legrand y ella ha llegado al corazón de él, en la fantasía de sus bellas juventudes. Y serán felices porque son capaces de entender las verdaderas efusiones del cariño”, decía la publicación de la revista Cine Argentino.

