Piden solidaridad con un niño mendocino que tiene parálisis cerebral

Evelyn en Así Estamos en Estudio 91.7

La familia de Bautista pide ayuda con fondos a todos los mendocinos para un tratamiento contra la parálisis cerebral que sufre desde que nació.

El niño tiene retraso madurativo severo e hipotonia generalizada, contó su mamá Evelyn en Estudio 91.7. "Con casi 3 años de edad no se sienta, no agarra objetos, no se relaciona, tiene vómitos constantes y epilepsia", explicó.

Surgió la posibilidad de un tratamiento con células madres en Cuenca, Ecuador; pero para ello necesitan reunir cerca de 190 mil pesos.

DATOS PARA AYUDAR: