Una joven denunció que la drogaron en la parada del micro para secuestrarla

Una joven denunció a través de las redes sociales que un hombre la quiso secuestrar tras doparla con alguna droga de contacto cuando esperaba un colectivo en una parada de la ciudad de Cipolletti, Río Negro.

Según Macarena, una chica de 19 años, este lunes, cerca de las 8.45, esperaba un colectivo en la esquina de Mariano Moreno y Rivadavia para ir a la facultad, cuando se le acercó un hombre que quiso llevársela en un auto que estaba estacionado a pocos metros del lugar.

La víctima contó a LM Cipolletti que el hombre se le acercó y le preguntó si podía pagarle un pasaje, porque al parecer él no tenía la tarjeta SUBE, le dijo que sí y él inmediatamente le dio la plata.

Se le nubló la vista y comenzó a sentirse mal

Pero, en ese momento, según su relato, se le nubló la vista, se le aflojaron las piernas y comenzó a sentirse mal, como si estuviese a punto de sufrir un desmayo.

Pese a los síntomas que presentaba, recordó lo que sucedió después: "Me agarró del brazo y me dijo ‘subite al auto’. Yo me escapé, salí corriendo y me metí a la estación de servicio que está en la esquina".

El auto en el que la quisieron meter era un Volkswagen Gol de color blanco, al que no logró identificar por su patente. Del sujeto recuerda que era joven, morocho y de contextura robusta.

En la estación de servicio, Macarena le pidió ayuda a una cajera y se quedó ahí hasta que empezó a sentirse mejor y familiares la fueron a buscar.

Ella cree que al momento de recibir el dinero por el pasaje, el sospechoso la drogó con alguna sustancia porque enseguida comenzó a sentirse mal.

Macarena concurrió este lunes a un hospital de Neuquén, donde cursa sus estudios, para que la vea un médico y adelantó que haría la denuncia en la Comisaría Cuarta.

