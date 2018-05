"Mundial vs Tarifas", el sketch de TVR que hace furor en WhatsApp

COMPARTIDOS: 0

Ya no es noticia. Muchos líderes políticos aprovechan la Copa Mundial de Fútbol para "tapar" temas de verdadero interés público y Argentina no es la excepción.

Por eso, para graficar con humor este fenómeno que se repite cada cuatro años, el elenco que encabeza el actor Guillermo Aquino, presentó un nuevo e hilarante sketch dentro del programa TVR que ahora se transmite por C5N.

Con mucha altura, los protagonistas del segmento, muestran las consecuencias de "lavado cerebral" a las que se ven expuestas muchas personas que aparentemente ya no tienen la capacidad de discernir entre lo que realmente importa y lo que no.

En este caso, el aumento constante aumento de las tarifas quedó plasmado en el sketch "Mundial vs Tarifas" con el fin de trazar un paralelismo de interés mediático con el mundial de Rusia 2018.

El fútbol, como la verdadera representación actual del Pan y Circo, una vez más se presta para las bromas de conciencia, gracias a esta contienda apócrifa entre mundial vs tarifas.

El video en cuestión no tuvo mucha repercusión al aire, ya que el legendario programa tiene muy poco rating en C5N, pero en WhatsApp Mundial vs Tarifas no para de compartirse entre los usuarios y posiciona al elenco como una de las revelaciones del año.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-7-18-17-21--mundial-vs-tarifas-el-sketch-de-tvr-que-es-furor-en-whatsapp