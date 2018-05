Mirtha. "Me siento defraudada por el Gobierno"

COMPARTIDOS: 0

En la última emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, la diva respondió a las preguntas del economista Matías Tombolini con una lapidaria frase hacia el gobierno de Mauricio Macri: "Estoy decepcionada. Es como si me hubieran defraudado, yo me siento defraudada".

Sin pelos en la lengua, la conductora opinó respecto a la suba del dólar de la semana pasada: "Me da como rabia, me da fastidio, que se hayan dejado avasallar así, que no hayan sabido manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado. Hay buenos economistas".

