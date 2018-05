CONFESIÓN | ¿Ángeles Balbiani estaría con Nicole Neumann y Sol Pérez?

COMPARTIDOS: 0

Ángeles Balbiani, "afiló la lengua" en las últimas horas y habló de Nicole Neumann y Pampita.

En una picante entrevista la bella panelista de "Pampita Online" disparó: "No me molesta que me presenten como la amiga de Pampita. No me siento menos periodista o menos profesional, para nada".

Le preguntaron sobre el desempeño general del programa que conduce su amiga y modelo Carolina Ardohaín (Pampita) y ella explicó: "Al principio había muchas críticas al programa y me desestabilizaban. Después empecé a entender que fue una movida de prensa, operetas...hay una frase que dice 'hablen bien, hablen mal, pero hablen".

"...Si fuese hombre me levantaría a Sol Pérez..."

También habló de su relación con la ex chica del clima de TyC, Sol Pérez y al respecto dijo que: "Me llevo increíble con Sol Pérez. Me da risa cuando dicen que me llevo mal con ella".

Además Ángeles se reveló algunos de sus secretos más íntimos en El Show del Espectáculo, programa que conduce Ulises Jaitt por radio UrbanaBA, los lunes de 20 a 22 hs.

¿Por qué no comería con Nicole?

"Si fuese hombre me levantaría a mi misma. Y después de mí me levantaría a Pampita. A Sol Pérez también... antes que Ivana Figueiras tengo a otra gente. A Nicole no la conozco. Es muy mona pero no me da muy copada", expresó.

La respuesta más picante de Balbiani llegó cuando le preguntaron por Neumann y si comería con ella alguna vez, esto respondió entre risas: "Yo me sentaría a comer con Nicole. ¿Por qué no comería con Nicole? Tal vez salgo a comer con ella, de paso la conozco y me la levanto primero jaja. Pampita no se enojaría".

