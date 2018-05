Lanzan una reedición de Appetite for Destruction con material inédito

COMPARTIDOS: 0

El 29 de junio próximo, Geffen/Ume celebra a una de las más importantes bandas de rock, Guns N’ Roses, con el lanzamiento de Appetite For Destruction: Locked N’ Loaded Edition Box Set.

Conmemorando el influyente álbum debut de la banda Appetite For Destruction, este espléndido box set es el sueño de los fans de GNR hecho realidad.

Appetite será lanzado en múltiples configuraciones, Appetite For Destruction estará disponible en versión Super Deluxe Editionde4CD / 1 Blu-ray Audio, con un libro de 96 páginas presentando fotos inéditas del archivo personal de Axl Rose; Deluxe Editioncon 2 CD; 2LP en vinilo de 180 gramos; 1 CD remasterizado y los equivalentes digitales en streaming y descargas.

Surgido en 1985, Guns N’ Roses inyectó una actitud transgresora en la incipiente escena rockera de Los Angeles. Ellos fueron a conquistar al mundo entero con el lanzamiento el 21 de julio de 1987 de Appetite For Destruction , que permanece como el álbum debut de mayor venta en los Estados Unidos, moviéndo más de 30 millones de copias en todo el mundo.

Appetite For Destruction incluyó temas imborrables como el single #$1 “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome To The Jungle”, “Nightrain,” y “Paradise City”.

Otros momentos destacados del audio inédito incluyen los dos primeros intentos de grabación de la obra maestra épica de 1991 "November Rain", que originalmente fue escrita como la balada para Appetite, covers de canciones como "Heartbreak Hotel" de Elvis Presley, "Mama Kin" de Aerosmith. Kin, dos grabaciones distintas de" Jumpin 'Jack Flash" de los Rolling Stones (una eléctrica y una acústica) y dos temas nunca terminados " The Plague "y" New Work Tune ".

El éxito continuo del tour mundial de la banda “Not In This Lifetime”, lo convirtió en el 4 en la lista de las giras de mayor suceso en la historia de la música en estos primeros dos años, y no hay señales de decaimiento. La próxima etapa del mundialmente exitoso y anticipado Tour continúa en Europa en junio y julio de 2018 y por lo que escuchamos, hasta el otoño.