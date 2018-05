El método de Laurita Fernández para descubrir que Bal le era infiel con Sol Pérez

COMPARTIDOS: 0

La pareja que tuvo varios vaivenes amorosos, Laurita Fernández (27) y Federico Bal (28) anunciaron su separación definitiva.

"Con Fede no estamos más juntos. Decidimos terminar la relación. Lo intentamos y no funcionó. Es mejor estar separados", contó Laurita Fernández en Instrusos.

En el programa Los Ángeles de la Mañana, lanzaron una versión bomba que habría generado la crítica situación: en el programa de Ángel de Brito contaron que Laurita le habría clonado el celular a Fede Bal para seguir sus movimientos virtuales, en particular, sus conversaciones por WhatsApp.

"Confirmaste la separación por Twitter, ¿qué pasó?", le preguntó Peñoñori. Y la bailarina contestó un rotundo: "Nada. Es algo privado y lo voy a mantener de esa manera. Es triste y no está bueno. No pasó nada raro. No me gustaría que se digan cosas que no son".

Luego Maite, la notera, le consultó por el fuerte rumor: "Lo último que se dijo es que habías clonado el teléfono de Fede". Y Laurita contestó un "no" casi inaudible, mientras ingresaba a la radio.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-30-19-53-49-jimena-baron-hablo-de-las-mujeres-y-asi-se-puso-karina-la-princesita

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-30-17-38-38-dos-bombas-se-juntaron-esto-le-dijo-jaitt-a-more-rial