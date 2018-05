Carrió: "La Cámpora está detrás de las marchas"

COMPARTIDOS: 0

La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió consideró esta noche que la agrupación La Cámpora, que encabeza Máximo Kirchner, "está detrás de las marchas y tratan de crear un clima de miedo social, pero no lo van a conseguir".

Además, Carrió arremetió contra el kirchnerismo y señaló: "Buscamos con el Fondo un seguro para que ustedes no nos volteen, para que ustedes no sean golpistas. No sean golpistas, esperen a las elecciones y ganen".

Por otra parte, remarcó que la ex presidenta Cristina Kirchner "vetó el 82 por ciento móvil para la mínima de los jubilados" y en ese aspecto se planteó: "¿De qué defensa a la justicia social me está hablando?".

"Lilita" se refirió también a la movilización que realizó la oposición el viernes 25 de mayo en repudio al posible acuerdo con el FMI, entre los que estaban los militantes y dirigentes de Unidad Ciudadana, del Peronismo, de la Izquierda, además de movimientos sociales, sindicales y culturales, bajo el lema "La Patria está en Peligro".

"Les voy a contestar en el mismo tono dramático y televisivo de ellos. A la Patria la quisieron matar ustedes con la complicidad de actores, intelectuales y artistas. Buscamos con el Fondo un seguro para que ustedes no nos volteen, para que ustedes no sean golpistas", precisó la diputada nacional en declaraciones a la canal Todo Noticias (TN).

Carrió recordó entonces que los artistas involucrados en el video en contra del acercamiento del Gobierno con el Fondo "cobraban mucho dinero del Gobierno, y permitieron que saquearan el país Julio De Vido y todos los ladrones".

En ese sentido, Carrió argumentó que Cambiemos está "salvando a la República" y aseguró que hay un intento de "golpismo" fomentado por el kirchnerismo.

Carrió remarcó que detrás de la defensa de los artistas al gobierno anterior se debe porque "hay mucha gente que dejó de cobrar" y explicó que "el kirchnerismo tenía aceitada a la intelectualidad con mucho dinero, pero ahora eso se desaceitó y gritan para cobrar".

Respecto a la ley de congelamiento de tarifas indicó que "no existe ni existió nunca porque el veto fue anunciado desde el principio" y agregó que "ese esquema de tarifas es imposible de cumplir porque se funde el Estado".

"Por supuesto que al Presidente no le gusta ajustar tarifas, pero tampoco fundir al Estado. Tenemos que pagar lo que no pagábamos. Éramos los únicos en el mundo que no pagábamos la energía. Yo pagaba 100 pesos y ahora pago 5.000, y está bien", evaluó.

Por último, afirmó que "el peronismo empezó la campaña presidencial" y consideró que "lo quieren debilitar al Presidente".

"Pero él está muy preocupado por la Nación y yo le dije que se quede tranquilo", concluyó Carrió.

