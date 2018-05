Ariel Puchetta: el desafío de volver a su primer amor

COMPARTIDOS: 0

“Hablamos con los chicos y queremos que vuelvas”, dice por teléfono Ulises Piñeyro, músico de Ráfaga. Del otro lado de la línea, el que escucha y se queda sin palabras es Ariel Puchetta.

Han pasado 14 años del distanciamiento. Puchetta y Ráfaga han seguido caminos separados y les ha ido bien, pero el grupo se ha quedado sin cantante luego de que Rodrigo Tapari decidiera dar un paso al costado, y Ariel no le puede decir que no a su primer amor.

“La verdad es que estuve sorprendido de haber vuelto, no me lo esperaba, no era lo que tenía en mente, pero surgió de parte de ellos llamarme y me despertó un sentimiento que tenía escondido. Tomé la decisión de asumir el desafío de volver a mi casa”, contó a El Ciudadano el pelilargo cantante tropical.

Y cómo no regresar, si junto a Ráfaga, Ariel Puchetta llenó el Luna Park, ganó premios y recorrió el continente. Además, el cantante aseguró: “Cuando nos separamos fue una decisión mía, respetada por ellos. Hemos tenido algunos desencuentros, pero nunca nada malo, nadie recriminó nada, siempre nos deseamos lo mejor y, por eso, el regreso a Ráfaga hace que se valore mucho más todo lo que hicimos antes, lo de ser respetuosos unos con otros. Esto también permite que ahora la adaptación sea mucho más fácil”.

Desde la confirmación de la vuelta de Puchetta, el grupo tropical presentó una reversión de su legendario hit Una cerveza y una canción inédita llamada Su mirada de amor. “Lanzamos ese primer tema como para ir dando a conocer algunas cosas, pero también tenemos otros que vamos a lanzar dentro de poco, hay unas canciones muy lindas que probablemente lancemos con video. Lo que sucede es que, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo y poco tiempo, entonces ahora se pudo lanzar solamente ese tema”, explicó.

Por otra parte, el artista reveló: “Antes de fin de año seguro que vamos a sacar un disco, porque queremos tener un material en la mano con las canciones que ya tenemos y otras que van a ir surgiendo”.

Además de presentar nuevas canciones, la banda integrada por Puchetta, Raúl Richard Rosales (guitarra), Juan Carlos Coco Fusco (bajo), Marcelo Pollo Rodríguez (congas), Omar Morel (batería), Damián Morel (teclado), Germán Damelio (primera trompeta), Lautaro Norman Jordan Cariboni (segunda trompeta), Mauricio Juárez (teclado) y Ulises Piñeyro (güiro) quiere tocar en vivo. Por eso, anoche Ráfaga debutó en el mítico teatro Ópera de la calle Corrientes y hoy llega al Stadium Arena Maipú (en Emilio Civit y Maza) de nuestra provincia. “Será mi primera vez en el Arena y estoy muy ansioso. Al público ya lo conozco de haber ido muchas veces y no veo la hora de estar ahí y de poder disfrutar, porque una de las consignas cuando yo volví fue: ‘Vamos a pasarla bien y a divertirnos’. Esa es la única forma de generar mejores cosas. No todos tienen la posibilidad de hacer lo que les gusta y nosotros que la tenemos, la vamos a disfrutar”, dijo el creador de Mentirosa.

Desde lo musical, el cantante adelantó que en la provincia van a hacer un recorrido por todas las canciones. “No solo los temas que canté yo, sino también los que hicieron los chicos con Rodrigo”, añadió.

Ariel Puchetta volvió. Ahora Ráfaga vuelve a Mendoza.

Sobre el show

Ráfaga el regreso

- Días y hora: viernes 1 de junio, a las 22.

-Lugar: Stadium Arena Maipú (en Emilio Civit y Maza

-Entradas: $300 (general). En Ficción (en Lavalle 54, Ciudad), Alpaca (Arena Maipú) y Tarjeta Nevada (en Las Heras 419, Ciudad).