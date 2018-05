ABERRANTE | Niñas son obligadas a prostituirse con camioneros

COMPARTIDOS: 0

La diputada de Cambiemos, Silvia Varg, hizo una denuncia por un tema que genera bronca y tristeza.

La presentación de la legisladora revela tremendos casos de prostitución infantil en la provincia de Salta, de hecho en la cámara baja de la legislatura de esa provincia, Varg intervino y contó escabrosos detalles de la realidad que se vive todos los días en Pichanal y Güemes.

"Pichanal registra la mayor cantidad de niñas embarazadas en edades precoces porque son obligadas a trabajar de prostitutas", expresó Varg y pidió la urgente intervención del Estado porque los camioneros levantan a las menores en el cruce de Pichanal y por el traslado hasta Güemes, las obligan a tener prácticas sexuales.

"Fui testigo del relato de una nena de 10 años que contó que tenía que pagarle la moto al hermano para que pueda ir a trabajar a Orán y ella tenía que conseguirle el dinero", manifestó Varg en su discurso y remarcó que la criatura relató que "al camionero le hace un pete y él le paga". "Lo único que me hace llorar es cuando me obliga a sacarme la remera porque yo no tengo tetitas", (sic) sostuvo la diputada recordando el durísimo relato de la niña.

Además, la diputada Varg criticó la "demora" del gobernador Juan Manuel Urtubey en la modificación del protocolo de aborto.

Fuente: Que Pasa Salta

