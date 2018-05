Alejandro Dolina: venganza en el aire

La cultura, el fútbol, la política y la filosofía. Todo eso se conjuga con el humor y la música, se encienden los micrófonos y Alejandro Dolina empieza a hablar. Así de sencillo, esa es la clave del éxito de La venganza será terrible, un ciclo radial que lleva más de 30 años al aire.

Han pasado presidentes, modas y personas, pero los argentinos seguimos escuchando a Dolina; es que seguimos pensando en lo mismo: cultura, fútbol, política y filosofía.

A los 74 años, el periodista continúa llevando su programa-show a distintos rincones del país y ahora regresa a Mendoza para hacer La venganza será terrible en el teatro Roma de San Rafael y en el hotel Sheraton de Ciudad.

Antes, Alejandro Dolina habló en Así estamos por Estudio 91.7, repasó su trayectoria radiofónica y, obviamente, habló de música, fútbol, política y filosofía. “Uno va cambiando, no solamente van cambiando los integrantes, los que se quedan también cambian. Yo ya no soy el mismo que cuando empecé hace 30 años. El programa es distinto, las cosas que nos dan gracias son diferentes. ¿Qué es lo que permaneció? ¡El lugar!, seguimos ocupando, con continuidad, el mismo lugar de siempre, seguimos alquilando el mismo departamentito, entonces nos parece que fuéramos nosotros”, destacó el Negro Dolina sobre La venganza será terrible.

Por otra parte, el periodista minimizó la perdurabilidad del ciclo radial. “Yo no sé si tiene tanta importancia perseverar en un mismo programa. A lo mejor sería preferible ir de idea en idea y ser cada vez mejor”, dijo.

En cuanto al público de La venganza será terrible, el polifacético artista contó: “A veces entramos a un lugar y nos parece que fueran los mismos. El target es siempre el mismo: estudiantes, algunos tipos que tienen que ver con la docencia y alguna vieja”.

Dolina habló de cultura: “Si me preguntás ahora qué película me gusta, te digo Rebecca, una mujer inolvidable. Si me lo preguntan en diez minutos, por ahí digo Synecdoche, New York, que es mucho más actual y más interesantes”.

Dolina habló de fútbol: “El Mundial, en los papeles, está, para nosotros, peor que el anterior. No venimos entre los mejores, pero tampoco entre los peores. Creo que hay tres equipos que están por encima: Brasil, Alemania y España. Nosotros estamos ahí, tenemos al mejor del mundo, claro; pero después hay lugares en los que no estamos tan bien cubiertos”.

Dolina habló de política: “Veo al país con gran preocupación, con tristeza, a veces con enojo. El pueblo argentino no está viviendo momentos fáciles. Hoy conversaba con un amigo sobre cierta imposibilidad de vivir momentos felices con plenitud. No estamos viviendo bien. Cuando las políticas no son solidarias y responden solamente a la frialdad del mercado, es difícil”.

Dolina habló de filosofía: “Los libros contribuyen a agrandar nuestros horizontes. Yo he conocido personas que no eran de libros pero eran admirables y yo pienso que si hubieran tenido el sostén de los libros, habrían sido mejores”.

La venganza será terrible en Mendoza

-Mañana, a las 21, en el teatro Roma de San Rafael

-Sábado, a las 22.30, en el hotel Sheraton de Ciudad