Macri explicó por qué vetó la ley de tarifas

Luego de reunirse con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, brindó una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, explicó los motivos del veto a la ley aprobada por la oposición de anular el aumento de tarifas de gas, luz y agua.

"Ya ha sido vetado el proyecto, era algo anunciado, como dijo Elisa Carrió, esta ley había nacido sin ninguna idea de continuar. No está financiada, los que la votaron no han dicho de donde salen los recursos. Mas de 110 mil millones de pesos, significaría que deberíamos suspender las ayudas a discapacitados, las jubilaciones, obras, que vienen a traer agua potable, cloacas, rutas, mejoras de aeropuerto, energía, obras hídricas para evitar inundaciones como tuvimos en Salta", se justificó ante periodistas locales el mandatario.

Además, Macri apuntó contra la oposición al manifestar: "No se puede hacer algo así, tan irresponsablemente, no se le puede mentir a la gente".

Por otra, el Presidente aseguró: "Soy el primero que si se pudiese no aumentar las tarifas, no las aumentaría. ¿A qué presidente le gusta dar una mala noticia?. No hay futuro sin energía, tenemos que tener energía para poder desarrollarnos".

Luego, Mauricio Macri detalló: "Si hubiese una solución alternativa, soy el primero que la hubiera aplicado. Queremos que todos los argentinos paguemos las mismas tarifa. Provincia y Ciudad tenían tarifas mucho menor. Lo que estamos haciendo es para compensar eso. Si esta ley rige, vuelve a quedar esa inequidad entre Buenos Aires y gran Buenos Aires con el resto del país, eso no está bien".