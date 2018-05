MENDOZA | Secuestraron a una niña en avenida San Martín

COMPARTIDOS: 0

Un hombre denunció que su ex mujer y su pequeña hija habían sido secuestradas en la mañana de ayer.

Al menos seis horas estuvieron cautivas y tras la intervención de la Policía y el pago de un rescate permitieron la liberación de ambas. Sujetos la subieron en la zona de Independencia y San Martín de Las Heras.

A los pocos minutos su ex pareja recibió un mensaje (SMS) con una foto de la mujer y su hija atadas.

El hombre hizo la denuncia y comenzó la investigación. Los captores pidieron 200 mil pesos a cambio del rescate de las víctimas, el hombre pudo reunir 20 mil pesos, la suma es aceptada y fijan un punto para la entrega del dinero y la liberación de las víctimas.

A último momento se cambió el punto de entrega del dinero y cuando la Policía llegó a ese nuevo sitio no estaba ni el bolso con dinero ni los captores. En tanto la mujer y su hija fueron liberadas en el barrio La Floresta de Villa Nueva. La mujer pidió ayuda a uno de los pocos vecinos que estaba despierto a las 15 de ayer.

Una vecina la ayudó.“Una chica pidió socorro, se arrimó la gente que está trabajando y me pidió un vaso de agua. Estaba en un estado de nervios terrible, temblaba con una beba en brazos, me dijo que era de Las Heras, que la habían subido a un auto, que la habían tenido toda la mañana y la habían dejado acá en el barrio.

No podía estar parada de los nervios que tenía, estaba shockeada”, contó la mujer.“Ella lo único que decía es que no sabía dónde estaba y que era de Las Heras”, añadió.La fiscal Alejandra Obregón está a cargo de la causa y no descarta la hipótesis de una cuenta no saldada en el seno familiar.

Policiales de Mendoza

