Jimena Barón habló de las mujeres y así se puso Karina “La Princesita”

El pasado martes fue entrega de los Premios Gardel y entre varios de los ganadores Jimena Barón, destacó en la noche por su discurso a favor del empoderamiento de las mujeres.

Recientemente Karina “La Princesita”, la elogió en medio de una nota televisiva.

La Princesita Karina contó todo lo que sintió con las emotivas palabras de @BaronJimena 🙂 @kari_prince #CortaPorLozano pic.twitter.com/FCgCskCPgW — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) May 30, 2018

“Ella se pone a hablar y habla con el corazón. Yo soy muy sensible a ese tipo de mensajes” aseguró Karina en medio de una nota del programa “Cortá con Lozano”.

Además agregó : “Hay cosas que no se pueden evitar, yo traté de no llorar pero no pude”. “Ella habla de cosas que las mujeres podemos entender bien, porque nosotras en algún momento de nuestras vidas sentimos eso. Está bueno terminar ese mensaje como lo hizo ella y no quedarse con la tristeza: un mensaje positivo, esperanzador y de que se puede” concluyó Karina emocionada.

