De la mano de Messi, el sueño está en marcha

Fue una noche especial. Se vivió una fiesta en La Bombonera. La Selección Argentina goleó 4 a 0 a Haití, en el partido despedida ante su público. Tres goles de Lionel Messi, el restante de Sergio Agüero.

En el último amistoso en tierras argentinas, el seleccionado comandado por Jorge Sampaoli apabulló a una selección haitiana limitada desde lo futbolístico que le sirvió disputar este encuentro para ganar 500 mil dólares que le vienen muy bien frente al conflicto socioeconómico que sufre hace años.

En la previa hubo mucho color en las tribunas. Sincero afecto y calidez del público presente para los jugadores cada vez que la voz del estadio los nombraba. Banderas dedicadas a Lionel Messi. Cánticos memoriosos se escucharon durante el partido como “Pipa, Pipa…” (por Gonzalo Higuain) y “Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar…”

También, hubo reconocimientos para los ex jugadores campeones de 1978 y 1986 que recibieron medallas por parte de la cúpula dirigencial de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) encabezada por Claudio Chiqui Tapia. Entre los campeones del Mundo estuvieron Oscar Ruggeri, Nery Pumpido, Julio Olarticoechea, Omar Larrosa, Ubaldo Matildo Fillol, Ricardo Giusti, Carlos Tapia, entre otros.

Luego, se prendieron fuegos artificiales en el campo de juego para recibir al plantel que nos representará en Rusia. Se entonó el himno argentino en la voz de Soledad Pastorutti. Por último, La Bombonera fue escenario del partido 143 de Javier Mascherano con la celeste y blanca. El “Jefecito” se convirtió en el futbolista con más presencia en la Selección Argentina, superando a Javier Zanetti con 142 encuentros oficiales.

Mascherano recibió por parte del presidente un cuadro con la camiseta que lleva su apellido y remarca la cantidad de partidos jugados. Al mismo tiempo, de los cuatro costados del Estadio se entonaba “Olé, olé, ole, Masche, Masche…”. Él levantaba los brazos y saludaba al público presente.

Luego del encuentro, Mascherano en exclusiva con este Diario habló de su nueva marca registrada en el seleccionado nacional.

Pero faltaba la frutilla del postre para que la fiesta sea completa. El partido que fuimos a ver. El conjunto visitante no fue medida seria para Argentina. Un equipo limitado. En ningún momento creó peligro para que pueda lucirse el arquero, Wilfredo Caballero. La línea defensiva no tuvo acción para ser probada. Se puede destacar el buen trabajo desde lo físico de Eduardo Salvio en el ida y vuelta, como también de Nicolás Tagliafico para la proyección en ataque.

En los 90´, la pelota siempre la tuvo el seleccionado local. Manejó los tiempos del partido. Aceleró cuando se lo propuso. Tuvo más chances de las que convirtió. Y lo tuvo a Messi como eje del juego y goleador de la noche. Un partido 10 puntos para la pulga.

Messi fue amo y señor del juego argentino. Todas las jugadas pasaron por él. Fue autor de tres de los cuatro goles y asistidor en el cuarto convertido por Agüero.

La idea de Sampaoli era ver en cancha juntos a Lanzini con Messi para buscar una sociedad en el armado de juego. No se encontraron con facilidad. El ex River no se soltó y no encontró en ningún momento su lugar en la cancha.

Otro detalle que buscaba observar el director técnico era como se complementaba el doble 5 con Javier Mascherano y Giovanni Lo Celso. El ex Barcelona actuó bien en la recuperación del balón el poco tiempo que la tuvo Haití. El actual volante del PSG fue salida clara y limpia para asociarse con Messi, con pases determinantes y precisos. Además, supo cuando ser vertical en sus movimientos, lo que provocó que le hagan falta en el área y penal para abrir el marcador.

Otro punto para tener en cuenta es la afinidad que tiene Messi con Agüero más que con Higuain. La primera que tuvo el delantero del Manchester City cuando ingresó en el segundo tiempo fue pase del 10 con los ojos cerrados, de memoria, para el pique del “Kun” y definición a la carrera ante la salida del arquero, Jonhy Placide. Por su parte, en la primera etapa, Gonzalo Higuain tuvo dos chances claras, pero las desperdició y hasta se enojó con el mismo, pateando uno de los palos del arco porque no pudo convertir.

Faltó más participación de Di Maria, aunque con el correr de los partidos se nota que es el mejor socio que puede tener Messi en cancha. Se buscan mutuamente. Pavón ingresó muy bien por izquierda para llegar al fondo y tirar el centro. Su explosión y velocidad son herramientas que pretende Sampaoli para abastecer a los delanteros.

Lo de anoche fue un entrenamiento a puertas abiertas con la presencia de 40 mil hinchas dispuestos a festejar.

Este tipo de rivales son más para cumplir con el protocolo de despedida ante su gente que para analizar en profundidad el juego del seleccionado. ¿Hasta dónde Sampaoli podrá sacar conclusiones pensando en Rusia cuando enfrente tenes un equipo que se dedicó a defender, no te atacó y no dan tres pases seguidos?. ¿Hasta qué punto sirven estos amistosos cuando sabemos que estos rivales no los vas a enfrentar en la Copa del Mundo por su bajísimo nivel de juego? Esta vez por no tener un rival de fuste el entrenador sigue sin poder encontrar el equipo y en la cancha son puras individualidades, cuando entre los 11 esta el Mejor del Mundo.

El pueblo argentino esta ilusionado porque en la cancha está Lionel Messi. Gracias a él, el sueño esta en marcha.