Dos "bombas" se juntaron: esto le dijo Jaitt a More Rial

COMPARTIDOS: 0

Luego de que More Rial cargara contra su padre en Instagram semana atrás, hubo personas que criticaron muy feo a More pero otras que la defendieron.

Natacha Jaitt fue una de las personas que salió a bancar a la hija de Jorge Rial “Adopté a ‘The Lion’ y sin sacrificarme en garxarme a Jorgito!!! #YoYaGané (na, fuera de toda locura y pavadas mediáticas hay una adolescente que necesita mucho amor , así que acá estoy. HECHOS NO PALABRA) ¡Vamos, leona! Nada merece tu dolor, acá estoy yo y mi familia también para cuidarte. ❤️”, le publicó Jaitt a More junto a una foto en la que salen ambas.

Por lo que se ve, Natacha Jaitt y More Rial se habrían acercado en este último tiempo. No hay que olvidar que meses atrás estaban peleadas porque la Jaitt aseguró públicamente que el conductor de Intrusos le pagaba a los novios de More para que estuvieran con ella.

La violenta respuesta que More le hizo a Natacha en ese momento fue: “La costumbre de que te paguen a vos, pedazo de trola, vieja y sucia… si no te pagaron por la última cog..da y estás enojada, problema tuyo gato usado. Ojalá la vida te permita seguir viviendo en paz y no hablando tantas pelotudeces. Das lástima con las cosas que decís y hacés. A mis novios no les paga nadie, mejor preguntate a vos misma si estás bien paga antes de volver a opinar sobre mi y mis relaciones”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-30-11-6-31-un-infierno-las-mejores-fotos-de-nadia-palik-la-asesora-de-un-diputado-de-cambiemos

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-30-8-12-15-todos-la-miraron-a-ella-esto-hacia-antonella-roccuzzo-mientras-jugaba-messi