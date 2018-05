Nuevo parte médico sobre la policía baleada en la toma de la comisaría

COMPARTIDOS: 0

Un nuevo parte médico sobre la mujer policía baleada difundieron las autoridades del hospital donde está internada.

Según el documento, la sargento Rocío Villarreal, quien fue baleada durante el intento de copamiento a la comisaría de San Justo, tiene "daño en la médula" espinal y "no es bueno" el pronóstico para la movilidad de sus piernas.

Así lo indicó este mediodía en conferencia de prensa el médico Mario Schusterhoff, de la clínica Fitz Roy, quien advirtió que "la bala hizo un desastre" en el cuerpo de la joven policía.

Aseguró no obstante que el trabajo de rehabilitación "no está descartado" y se esperanzó con que la medicina "ha logrado grandes éxitos" en ese campo.

El médico señaló que "la recuperación será larga y tediosa", y consideró que puede jugar a favor "la juventud y el estado de salud general" de la paciente, la cual tiene 25 años.

Por otro lado, descartó que el estado de la sargento tenga alguna relación con que haya sido trasladada al primer centro de salud en el que fue atendida en auto y no en ambulancia.

"Ella está consciente de lo que tiene, ya que constantemente desde el momento del hecho dijo 'no siento las piernas'. Pero no tiene nada que ver que el traslado no se haya hecho en ambulancia", explicó el profesional.

