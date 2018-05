Dramático video de una mujer golpeada por su pareja

COMPARTIDOS: 0

Una empresa oriunda de la localidad de Roca en la provincia de Río Negro sufrió una golpiza por parte de su pareja y por eso decidió hacerlo público a través de un dramático video en las redes sociales. En el mismo pidió que no la juzguen porque ella es la víctima.

Según cuenta el domingo por la mañana el hombre llegó borracho a su casa y le propinó una feroz golpiza a ella y a su pequeño hijo.

¡No me callo más. Las vas a pagar!, escribió la mujer en su cuenta de Facebook acompañado de tres videos en los que mostró las graves heridas en su rostro, que la Justicia calificó como heridas leves.

La mujer denunció al agresor, que es un conocido empresario de la noche, y además explicó la situación.

"Eran las 7 de la mañana, yo dormía con mi nene, y él llegó borracho. Le pedí que se vaya, y me cacheteó. Me decía que yo era su puta y que todo era mi culpa. Me pegó a mí y a mi nene", explicó.

Además criticó a la Justicia por no darle importancia a sus heridas, y a la gente que cuestionó los hechos y la puso a ella como victimaria.

"No falle como mujer ni como madre. Los machos pretenden que cuando lleguen borrachos les preparemos el café hasta que se calmen. No me calló más", expresó.

