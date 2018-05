La Selección Argentina se despide en una Bombonera ¿hecha "percha"?

COMPARTIDOS: 0

Miles de personas se darán cita en la cancha de Boca para lo que será la despedida de la Selección frente a Haití previo viaje a Barcelona para la continuidad de la preparación de cara al Mundial Rusia 2018. En la previa, el presidente Xeneize Daniel Angelici, anticipó que el campo de juego "no está de la mejor manera".

Angelici declaró que "El campo de juego no esta de la mejor manera porque estuvo un mes y algunas días lloviendo, y cada vez que se intentó resembrar, las semillas no germinaban." Pese a ésto el dirigente comentó "No va a estar como nos hubiese gustado pero se va a poder jugar".

Hay que tener en cuenta que el pasado domingo el conjunto argentino se entrenó en la cancha de Huracán de Parque Patricios y cosechó miles de quejas por el estado del Ducó, el campo estaba en mal estado y con "arreglos" con arena para tapar los pozos.

En cuanto a lo futbolístico, según lo que se vio en la práctica de ayer, el DT argentino pondrá toda la carne al asado desde el arranque entre los que por obviedad se encuentra Lionel Messi.

La mira estará puesta, más allá del resultado y esperando un buen rendimiento, en terminar esta etapa sin nuevos lesionados pensando en el Mundial ya que el estado del campo perjudicaría el estado físico de los jugadores y sería un verdadero dolor de cabeza tener una baja de este tipo.

El cotejo será a las 20 hs y los probables once de Argentina serán: Caballero; Ansaldi, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Mascherano, Lo Celso; Lanzini, Messi, Di María; Higuaín.

