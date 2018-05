Habló el abogado de Alberto Petean, el hombre que atropelló y mató a los policías

COMPARTIDOS: 0

Hace instantes el abogado defensor de Alberto Sebastián Petean Pocoví, el sujeto que acuchilló a su esposa embarazada y luego mató a dos policías, habló ante las cámaras de televisión.

El letrado penal Edgardo Izura, dijo que su defendido "no tuvo intención de atropellar" a los efectivos que perdieron la vida el viernes pasado en Blanco Encalada.

“Si hubiera sido intencional o deliberadamente, sí, pero no es el caso. Acá por como atraviesa el cruce y por la ingobernabilidad del vehículo que venía escapando de la balacera no ha intentado nada”, comentó el abogado.

Por otra parte, el penalista aprovechó el contacto con la prensa para manifestar su desacuerdo con la caratula ( “homicidio agravado por la situación de sujeto pasivo y homicidio criminis causa”), de la causa que lleva adelante el fiscal Carlos Torres. Para Izura, “La figura de criminis causa no encuadra. Puede haber manejado temerariamente, imprudentemente y nos puede llevar a un homicidio culposo o hilando muy fino a un homicidio con dolo eventual. Él (Petean Pocoví) estaba enceguecido, preocupado, conmocionado por la persecución de ida y de vuelta que es la más gravosa y a quienes podía pedir ayuda estaban con las armas en la mano apuntándole”, .

Finalmente a modo de conclusión el abogado comentó que el homicida “tenía necesidad de que no lo atraparan, de que no lo lesionaran o no ser víctima de los disparos”.

