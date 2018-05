Tinelli, ¿candidato a presidente?

Tras la entrevista que le hizo el periodista Luis Novaresio en la noche de este lunes, la posibilidad de que el conductor Marcelo Tinelli se presente como candidato a presidente en las elecciones de 2019 ya comenzó a tener eco en el mundo de la política, tanto en el oficialismo como en la oposición.

En un mano a mano, Tinelli no descartó comenzar una carrera en la actividad política. "Hoy no pienso en mi ingreso a la política. Si algún día se da, no lo descarto. Hoy no es el momento", dijo el conductor televisivo a Novaresio.

"Si hacer política es ayudar a los que menos tienen, yo siempre tengo una mirada para los de abajo", indicó el bolivarense. El conductor comentó después: "Que no se enojen los empresarios de arriba, pero la Argentina sale dándoles a los que menos tienen".

Después de esto, el avispero político comenzó a hacer ruido y hubo declaraciones tanto de oficialistas como opositores.

"No sé si está definido, pero bienvenido Marcelo o quien sea que se quiere dedicar a la política. Somos los primeros en promover que muchos ciudadanos participen y se metan en política", sostuvo el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada tras la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri, el ministro coordinador advirtió que "es un error pensar que la política es algo que sólo hay que dejar a algunos".

"No escuché que se lance formalmente y si lo hace, bienvenido", insistió el referente del PRO acerca de la chance de que el oriundo del partido bonaerense de Bolívar y conductor de ShowMatch se lance a la carrera por el Sillón de Rivadavia.

En el mismo sentido se expresó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien expresó en declaraciones a Radio Continental que "cuantos más se sumen a la política, mejor".

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Marcelo Fuentes, manifestó: "Puede ser (presidente), en la medida en que tenga la estructura, se organice de acuerdo a la ley, puede ser presidente, puede ser candidato".

Consultado en Radio La Red sobre si lo votaría en las elecciones de 2019, el neuquino respondió: "No sé lo que propone".