¡Qué imprudente! Mirá la maniobra que quedó registrada en la cámara de seguridad de un auto

Gracias a las cámaras de seguridad de los autos podemos ser parte de los más impactantes hechos ocurridos en las calles y rutas del mundo.

Era un día bastante soleado y en una ruta iban varios autos que transitaban a una velocidad responsable.

Lo anterior le haría pensar a cualquiera que el trayecto sería tranquilo y sin ningún tipo de complicación; sin embargo, lo impensado ocurrió.

El video de Facebook muestra que, de forma repentina, una camioneta gris aparece movilizándose a una gran velocidad. El chofer de este vehículo conduce como si no le importara la seguridad de los demás y los adelanta de forma imprudente.

El final, aunque previsible, no tardó en llegar. Solo algunos segundos después de la arriesgada maniobra el conductor del vehículo termina perdiendo el control; saliéndose del camino. Por suerte su auto no terminó volcándose ni nada parecido. Según parece, lo ocurrido no habría pasado de ser un susto aunque es posible ver que sus neumáticos terminaron dañados.



Mirá el video:

Angry Driver Drive safe, guys! Publicada por FailArmy en Domingo, 13 de mayo de 2018

