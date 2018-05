Gaby Schultz: un 'perro de la calle' que sueña con Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Como coprotagonista de El anticuario,(miniserie interpretada por Gastón Pauls) el periodista Gabriel Shultz tuvo la posibilidad de volver a visitar nuestra provincia y de pasar varias semanas recorriendo calles mendocinas.

Luego de su regreso a Buenos Aires, el experimentado periodista de televisión y radio, habló con Gabriel Landart y Paula Monteagudo en Así estamos por Estudio 91.7 sobre su “enamoramiento” con Mendoza y sus sueños de venirse a vivir a estas tierras. “Hace rato que me enamoré (de Mendoza). La primera vez que fui, fue en el 78’, pero que quiero irme a vivir allá, hace no menos de 15 años”, contó.

Además, sobre su nueva incursión en el mundo de la actuación, Schultz dijo que fue “muy linda” y “corta”. “Yo tenía ganas de seguir yendo (a Mendoza). Grababa solamente los fines de semana, entonces iba y venía los viernes y los domingos, pero juro que extraño esos fines de semana, los disfrutaba mucho. No lo tomaba como un laburo, sino como ir a disfrutar con gente muy querida, como Gastón Pauls y toda la gente que conocí”, aseguró.

En cuanto al éxito de Perros de la calle, el ciclo radiofónico que conduce Andy Kusnetzoff y que tiene a Gaby Schultz como panelista, el periodista explicó: “Hay una gimnasia que tiene que ver con la cantidad de años que llevamos haciendo esto. Jugamos de memoria en algunos casos, pero lo que uno siempre intenta es darle una especie de novedad a las cosas, para que no sea todo igual siempre. Es como una casa, ésta es siempre la misma, pero de vez en cuando tenés que pintar las paredes o algo, porque si no empieza a resquebrajarse. En un programa, si hacés todos los días lo mismo, la gente se va o no traés gente nueva, y eso tampoco es válido, porque la idea es que cada vez te escuche más gente”.

Por último, Schultz se animó a hablar sobre política. El periodista aseguró que no votó a Mauricio Macri, que hizo “todo lo posible” para que no ganara y sentenció: “Me considero víctima, como los 40 millones que somos (los argentinos), veo una situación complicada, y complicada a propósito, porque en algunos casos no hay sensibilidad social con las medidas que se toman. Ahí hay una falta de criterio, parece que hay hasta cierta perversión en las decisiones que toman, hasta ahora no hay una buena... y van casi tres años”.