Ricardo Darín, furioso por una noticia falsa

“Hay que recuperar la cultura del trabajo y la educación, porque veo que la juventud se confunde. El kirchnerismo dejo un par de generaciones por el suelo ¿Qué quiero decir con esto? Si me permiten prosigo a explicar: No dejó solo una generación de vagos o malos estudiantes que quieren todo de arriba, dejó mas de una", publicó un medio de prensa atribuyendo falsamente esas palabras a Ricardo Darín, uno de los actores más prestigiosos del país.

Después de que fuera alertado de la publicación, Darín estalló en las redes sociales. El artista que ganó reconocimiento internacional con El secreto de tus ojos o Relatos salvajes, expresó en Twitter su enojo con mensajes como "Perdón, no hago nunca esto, pero estoy cansado... se esta propagando algo q me adjudican y NO ES MIO!! perdón".

Después, se mostró agradecido a todos los seguidores que le advirtieron de la situación: "Gracias a los que me avisaron , una vez mas! gracias".

La falsa publicación indicaba también que Darín había expresado: "A ver, estuvieron 12 años, eso es un montón de tiempo. Parece otro país con otra cultura, no una democracia verdadera. Y eso sin contar los años anteriores de peronismo, es una infinidad".