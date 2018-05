Te presentamos a Xoana Winter, la secretaria de Leo Montero en “Mejor de Noche”

COMPARTIDOS: 0

Fresca, sencilla, sonriente y alegre tal cual se la puede ver todas las noches en el programa “Mejor de Noche” conducido por Leo Montero y emitido por Canal 9, Xoana nos cuenta sus inicios artísticos con su familia, el camino recorrido para llegar a la pantalla chica y los sueños y metas que le quedan por cumplir.

Detrás de la “Morocha de la ruleta” hay mucho más que una secretaria televisiva, ella proviene de una familia de acróbatas de quienes aprendió todos los trucos para su carrera y junto a su padre (definido por ella como su maestro) pudo realizar diferentes presentaciones artísticas tanto en lugares públicos como también llegar a la ficción de la mano de Cris Morena.

Mamá de Francesca y a sus 31 años, lleva el arte en la sangre, tal es así que más allá de su participación en la tira diaria de lunes a viernes a las 22 por El Nueve también da clases de acrobacia y Zumba a niños en el gimnasio Winter, perteneciente a su familia desde que ella nació

Le preguntamos sobre su llegada a la tele y respondió “trabajé de actriz desde muy chica y haciendo publicidades. También trabaje muchos años con Cris Morena, fui convocada para un casting y quedé elegida para “Mejor de Noche” en el cual en principio iba a ser acrobacias pero después cambió la estructura del programa y empecé a encontrar el personaje que es en realidad ser yo misma”.

A nivel personal consideró “soy tímida en la vida pero en el momento de trabajar no, si tengo que actuar actúo o si tengo que estar arriba de un escenario lo hago, sí soy tímida si tengo que demostrar o ser cómo soy en el día a día normal.

Cuando le preguntamos sobre su sueño por realizar la morocha no dudó en responder “me encantaría llegar al Bailando para mostrar todo lo que sé y que lo siento porque el arte es sensación. He estado en la pista de Tinelli como “couch” y también con mi familia “los fabulosos Winter”. Lo que me gustaría hacer es publicidad gráfica que eso nunca lo pude hacer”.

Y como no podía ser de otra manera quisimos saber cómo está el corazón de esta belleza y nos dijo que está en pareja pero definiendo su futuro porque “él” está evaluando viajar a Italia y debe analizar como seguirá porque ella no quiere irse del país…. Habrá que ver si la joven soluciona el dilema o vuelve a la soltería para alegría de muchos hombres.

Te dejamos acá el saludo de Xoana para los lectores y también algunos videos entre los párrafos de la nota donde la podes ver realizando acrobacias y mostrando su pasión!!