Cornejo y Frigerio inauguraron un barrio en Luján de Cuyo

El Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, y la secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación, Marina Klemensiewicz, junto al intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, inauguraron las obras de urbanización, infraestructura y equipamiento del barrio Cuadro Estación Perdriel III. También asistieron el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri; el secretario de Servicios Públicos de Mendoza, Natalio Mema, funcionarios municipales y legisladores provinciales.

Los funcionaron recorrieron el barrio, donde pudieron conversar y tomar mates con los vecinos. Luego se trasladaron hacia la plaza, donde pudieron hablar con jóvenes y adolescentes que practican deporte social.

Además, realizaron un recorrido por el Parque Lineal, donde se ubica un mural realizado por el taller de pintura del barrio y la Casa del Ferrocarril. La recorrida también comprendió una muestra fotográfica con la historia y el proceso de desarrollo del proyecto.

Durante el acto de presentación, realizado en el Galpón del Ferrocarril, las autoridades firmaron un acta de fin de obra. Los trabajos incluyen una refuncionalización, en materia de equipamiento e infraestructura, y la urbanización integral de la zona, lo que permite a los vecinos contar con una red de distribución de agua potable.

El Gobernador de Mendoza destacó: “Tenemos un montón de proyectos a lo largo y a lo ancho de la provincia apoyados por el Presidente Mauricio Macri. Nos han tenido confianza en el marco de tanta desconfianza que hay sobre las instituciones, sobre los funcionarios, y creemos haber respondido a esa confianza que nos tuvieron, con cosas concretas”.

En este sentido, aseveró que se hay un gran avance “en Mendoza en agua y cloacas y lo hemos hecho producto de tener convicción, de que no nos importan los votos. Por supuesto que queremos ganar elecciones y necesitamos que la Argentina ratifique este proyecto, pero más importante que eso es hacer obras que queden para siempre. Las obras de agua y de cloacas son obras que no tienen rédito porque van por debajo, no son tan útiles como hacer asfalto y cosas así, y sin embargo, se comprometió el intendente, el Presidente y yo a darles cada vez más agua y cloacas a los argentinos y a los mendocinos”.

“Si queremos luchar por la salud, no es construir hospitales, que por supuesto hay que hacer, es tener agua potable y cloacas para que no nos enfermemos y no tengamos que ir al centro de salud o al hospital”, subrayó Cornejo.

El mandatario sostuvo que “los anteriores gobiernos no querían poner plata en el agua y cloacas, sin embargo, a nosotros no nos importa que no se vea, creemos que la gente sensata e inteligente sabe que si hay agua y cloacas, los niños van a crecer sanos y van a poder desarrollarse. Eso es en lo que nos hemos comprometido”.

Rogelio Frigerio sostuvo: “Hoy podemos inaugurar estas obras maravillosas que le cambian en serio la vida a la gente”.

Lugo de recordar parte de su visita a Perdriel hace dos años, el funcionario dijo: “Muchos vecinos se emocionaron el día que levantaron la vista y vieron cómo se hizo la luz y a partir de ahí los chicos empezaron a jugar al fútbol hasta tarde y aprovechan esa plaza tan linda que recién visitamos”.

El ministro recordó algunas frases de los vecinos que conversaron con él durante la recorrida: “Este es mi barrio, dicen ahora con orgullo los habitantes, y eso es algo que a nosotros nos llena de satisfacción”. Además, recalcó “tanta energía, tanto esfuerzo y sacrificio que hacen para transformar esas promesas de allá de agosto del 2016, cuando vinimos, a esta realidad de mayo del 2018. Sabemos que quedan muchísimas más cosas por hacer y las vamos a seguir haciendo, porque esto cambia la vida a la gente; no sólo da más dignidad a los vecinos sino también genera trabajo”.

De Marchi, en tanto, se refirió al nuevo barrio y señaló que “estas son las cosas que hacen estos gobiernos del cambio, que es hablar menos y producir más. Todo el tiempo se hablaba de la pobreza y la humildad, y sin embargo, era muy poco lo que se aportaba para mejorar de manera real. Hoy esas cosas están puestas aquí en la mejora directa de cada uno de ustedes”

“Esto es uno de los primeros emprendimientos a nivel nacional. Era solamente un proyecto y los vecinos no me van a dejar mentir, vieron claramente como día a día esto mejoraba, y era un lugar de una habitabilidad difícil, sin recursos, con viviendas en la más extrema precariedad, hoy es un barrio”, destacó el intendente.

“El paso que hay que seguir dando hacia adelante ahora es la construcción de la convivencia comunitaria”, instó De Marchi a los vecinos. Agregó que “esa es la tarea que hoy tenemos básicamente y seguir aportando para que podamos crecer en paz, recibiendo los beneficios de la vida en comunidad y asumiendo las obligaciones que como vecinos tenemos, porque son tiempos también de dar, son tiempos de cumplir con nuestras obligaciones”.

Detalles de la obra

La obra abarcó un proyecto integral de infraestructura y urbanización, donde se destacan la construcción de la red de distribución de agua potable y la red eléctrica, con sus respectivas conexiones domiciliarias. Además, se renovaron el alumbrado público, las redes peatonales, puentes, rampas, cordones, cunetas y banquinas, más la incorporación de arbolado público, cestos de basura y desagües pluviales con su canal colector.

También se recuperaron y pusieron en valor el galpón y la estación del ferrocarril, el mobiliario urbano y la plaza del barrio, que ahora luce con juegos para niños, un gimnasio al aire libre y una cancha multifuncional. Uno de los datos más relevantes es la construcción de siete viviendas para la relocalización de siete familias, que carecían de esta posibilidad y vivían en espacios de uso público de la localidad.

La Unión Vecinal exhibió las actividades que se desarrollan en el barrio y anunció la incorporación de un Comedor Comunitario denominado “Pequeños Gigantes”, junto a la creación de una huerta comunitaria y la realización de talleres de oficio para vecinos, como electricidad domiciliaria, gasista matriculado y soldadura.

