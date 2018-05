DURÍSIMO | El pico de bronca de Jorge Rial con More y la amenaza al novio de ella

COMPARTIDOS: 0

Días de escándalo han vivido padre e hija, Jorge Rial y More Rial en los últimos días.

Lo último que pasó, demuestra que esta historia podría estar llegando a su punto más álgido ya que Jorge amenazó al actual novio de More Rial.

El conductor argentino le envió un audio donde advirtió que volvería al país y que golpearía a su novio, Facundo Ambrosioni.

En un audio que se “filtró”, Jorge Rial demuestra que está cansado de vivir situaciones problemáticas con su hija y lanzó una dura amenaza:

“¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo”, comienza diciendo en el audio el conductor de Intrusos.

Además descarga su furia contra la provincia de Córdoba, al decir: “Vas a esa provincia de mierda (Córdoba, adónde Morena va con sus novios) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros”.

Jorge, le confesó a Morena que le envió ese audio para que pudiera filtrarlo pero aclaró: “Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer”.

Y remató en el polémico audio: “Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen”, concluyó Rial.

