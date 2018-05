Finde largo al ritmo de Ella es tan cargosa

COMPARTIDOS: 0

Ella es tan cargosa regresa a nuestra provincia para tocar, mañana, en el Willys Bar (Mitre 1371, de Chacras de Coria, Luján de Cuyo) y el sábaodo en Petra (Balcarce 277, San Martín).

Antes del show, Ildo Tano Baccega, guitarrista de la banda a la que el fanatismo por The Beatles unió a principios de los 2000, habló con Gabriel Landart y Paula Monteagudo en el programa Así Estamos de Estudio 91.7 sobre los toques en Mendoza y los proyectos de cara a los 20 años de la agrupación.

“Hablamos con la discográfica y estamos en el plan de hacer un disco de duetos, o sea, algún artista invitado cantando con Rodrigo (Manigot) -vocalista- por ahí reversionando los temas. Y así, grabar casi todas las canciones que sonaron en la radio y otras que no sonaron tanto”, explicó el Tano que además aclaró que, para los festejos de las dos décadas, también harían un DVD con “recitales por todo el país”. “Eso es lo que estamos viendo, esa es la idea”.

En redondel, Lluvia o Ni siquiera entre tus brazos, son algunos de los hits más conocidos de Ella es Tan Cargosa que no faltan en los recitales y que seguramente también sonarán en la provincia, aunque el guitarrista comentó que hay muchos otros temas del grupo que son muy coreados por los fanáticos a pesar de no ser tan populares. “Al público que por ahí no es ‘fana’ de la banda, hay algunas canciones que le pueden parecer desconocidas porque no sonaron o sonaron muy poco, pero nosotros nos damos cuenta que en vivo las cantan mucho”, dijo.

“Nosotros tenemos un termómetro que es el público en vivo. Hay público que te canta todas las canciones y hay público que pone más la oreja y se está aprendiendo los temas”, añadió.

El espectáculo en Willys Bar será cerca de la medianoche, mientras que en Petra tocarán al rededor de las tres de la mañana. En cuanto al horario de los espectáculos, Baccega comentó: “Por experiencia, no hay nada mejor que el horario de teatro que es nueve y media o diez de la noche, porque en ese horario estás a pleno y después te liberás. Pero obviamente que cada uno se tiene que habituar a los horarios en los que toca”.

Por último, el músico de Ella es Tan Cargosa recalcó que “en un 70%, la banda sigue con su formación original desde que empezó” y que lo que más rotaron fueron los bajistas, pero siempre que cambiaron de integrante fue en “buenos términos”.

“Cambiamos por últimas vez el bajista hace como dos años y ahora nos hemos quedado así, así vamos”, concluyó.

Escuchá 11, uno de los discos de Ella es tan cargosa