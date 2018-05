Pareja de Shakira: ¿qué dijo Nuria Tomás del supuesto romance con Piqué?

COMPARTIDOS: 0

El mundo de la farándula internacional se sacudió en las últimas horas por los rumores de acercamiento entre Gerard Piqué y su ex, la actriz Núria Tomás.

Fue la mismísima Núria Tomás quien salió a aclarar en las redes sociales la tensa situación generada al escribir: "Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver como noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida" escribió Núria Tomás en su Instagram.

De todas maneras, es bien sabido que ambos mantienen contacto y una buena amistad.

La declaración de Núria Tomás desacredita a los rumores de la relación, al señalar que se tratan de mentiras en torno a su persona.

