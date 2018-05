AUDIOS | Jorge Rial contra los cordobeses: "Todos ladrones, delincuentes, negros"

COMPARTIDOS: 0

La fuerte pelea entre Jorge Rial y su hija Morena, tiene un capítulo inesperado por todos. Se conoció un audio de WhatsApp donde el conductor de Intrusos arremete con fuerza contra los cordobeses y los trata de "ladrones, delincuentes y negros".

"Vos te pensás que el pibe ese está con vos porque te quiere, o el otro. No lo puedo creer. Me cagaste todas las parejas que pudiste, no estudiaste, no hiciste un carajo, vas a esa provincia de mierda, con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros", dice Rial en el mensaje completo.

