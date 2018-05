MENDOZA | Los secuestradores del Polo volvieron a atacar: una mamá se salvó de milagro

COMPARTIDOS: 0

En el callejón Los Ciruelos de Villanueva, Guaymallén, el lunes pasado quisieron raptar a una mujer.

Yesica, la víctima, contó en los medios: “Yo venía de comprar con mi bebé por la vereda y me di cuenta de que un auto gris me venía siguiendo, cuando voy llegando a la escalera de mi casa, el auto se detuvo, y cuando me di cuenta un tipo, salió rápidamente, me agarró a mí y a mi bebé ¡nos quería llevar! contó la mujer en los medios, fuertemente conmocionada.

Además reveló: “No me querían robar porque tenía el teléfono, tenía plata, solo quería meterme al auto. Yo me defendí con lo que tenía”.

El hecho se produjo cerca de las 11:50 hs del pasado lunes.

“En ese momento no había nadie en la calle”.

"En un momento yo llevaba un pequeño destornillador, porque sabía todas las cosas que pasan por acá, lo llevaba en la mano y se lo clavé en el brazo y el hombre se quedó gritando en la vereda y yo entré a mi casa" narró Yesica sobre los hechos sucedidos,

La víctima reveló que eran dos los secuestradores: un conductor y este hombre. El auto es un Volkswvagen Polo, color gris oscuro, sin patente atrás pero sí adelante pero no llegue a vérsela del susto” dijo Yesica.

Según la mujer : “era un hombre alto con pelo canoso, debe haber tenido 60 años. Es el mismo auto del que hablan todos, el que quiso raptar a una chica en el barrio Santa Ana, después a unos niños en calle Pedro Molina”.

“Este barrio es muy tranquilo, jamás pasa nada, no se escuchan tiros, no roban, es un lugar muy tranquilo para vivir. Me sorprendió que haya pasado esto y a esa hora”.

“Ya hemos hecho la denuncia en la Comisaría 9ª . Mi bebé está bien, no le pasó nada, no le hizo nada gracias a Dios” concluyó casi entre lágrimas la víctima que se salvó de milagro.

Cabe aclarar que el caso al que se refiere Yesica, del Polo en el barrio Santa Ana, fue tratado por El Ciudadano (ver nota a continuación de este párrafo) pero en ese momento, la denunciante contó que el Polo era color blanco y no gris oscuro como el de esta ocasión. Muy probablemente, los secuestradores le podrían haber cambiado el color de pintura al vehículo.

