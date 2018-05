Mendoza: La Justicia confirmó que Carmen Solís sufrió violencia

COMPARTIDOS: 0

En el Valle de Uco todavía resuena el crimen de la docente Carmen Solís, quien apareció sin vida en su casa del departamento San Carlos en abril de 2017.

Por el asesinato de la maestra, muy querida en la zona, fue detenido e imputado su pareja, Juan Antonio Muñoz, ex médico forense al que acusan de haberla matado por “hipnosis”.

A más de un año del caso, hoy la Octava Cámara del Crimen de Mendoza decidió que el hombre continúe procesado tras un pedido que había hecho su abogado para que recupere la libertad.

Además de esta decisión, también se conoció que Solís fue víctima de violencia de género (física y psicológicamente) por parte de su entonces pareja, con quien compartía vivienda en el distrito de Eugenio Bustos.

Lorena Martín, abogada de la familia de la mujer fallecida, se refirió a la situación de Muñoz y afirmó: “Ha sido una excelente resolución de la Cámara, se dejó consignado que fue víctima de violencia de género y ahora el hecho por el que está procesado Muñoz se agrava”.

Por otro lado, la letrada reconoció que “faltan pruebas por incorporar a la causa” y que “con esta nueva prueba (la de las pericias que determinaron que sufrió violencia por parte de su marido) , se refuerza lo que dijo la Cuarta Cámara en cuanto a la mecánica del hecho”.

Martín también expresó que hay muchas “dudas” respecto a la versión del posible suicidio de la maestra sancarlina.

“Por ejemplo, a Carmen no le daba la altura para colgarse y por otro lado, su doctora particular afirmó que no tenían tendencias suicidas y sí problemas en su alimentación”, añadió.

Al psiquiatra, a escondidas

La abogada Lorena Martín brindó algunos detalles de las pruebas presentados en el caso y puntualizó que Carmen Solís realizaba un tratamiento psiquatrico a “escondidas” de su pareja, Juan Antonio Múñoz.

“El testimonio del psiquiatra que atendió a Carmen señaló que hizo terapia desde 2011 hasta 2017 y es más, reconoció que la vio en marzo donde le comentó que iba a escondidas de su pareja”, indicó la letrada mendocina.

