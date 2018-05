Mendoza: se registró en un niño el primer caso de gripe A del año

COMPARTIDOS: 0

Se registró el primer caso de gripe A en la provincia de Mendoza. Se trata de un niño de 6 años oriundo del departamento Rivadavia, que tuvo que ser hospitalizado en el Notti.

Su mamá, Natalia Gauna, contó en Estudio 91.7 detalles del caso que generó preocupación en la familia. El pequeño llegó con una deshidratación por diarrea y vómitos al hospital regional Saporitti, donde recibió un alta. Luego comenzó con el cuadro nuevamente, por lo que fue trasladado al hospital Perrupato, de San Martín, donde los médicos decidieron derivarlo al hospital Materno Infantil Humberto Notti.

Los médicos del principal nosocomio pediátrico de la provincia llegaron al diagnóstico del virus H1N1. "No lo contrajo en el colegio, lo contrajo después", afirmó la madre. "Venía con un virus intrahospitalario y se queda sin defensas. En ese momento se contagia de la gripe A que le ha complicado todos sus órganos", aseguró.

"La verdad es que todos nos quedamos sorprendidos porque no esperábamos un diagnóstico así, no tenía los síntomas, no tenía tos, mocos. Únicamente tuvo fiebre tres días, que fue cuando tomó el virus”.

Síntomas de la gripe A:

En los niños:

•Respiración acelerada o problemas para respirar.

•Coloración azulada de la piel (cianosis).

•Ingesta insuficiente de líquidos.

•Síntomas similares a los de la gripe que mejoran pero luego reaparecen con fiebre y agravamiento de la tos.

En los adultos:

•Dificultad para respirar o falta de aire.

•Dolor o presión en el pecho o abdomen.

•Confusión y /o mareos.

•Vómitos graves o persistentes.

•Síntomas similares a los de la gripe que mejoran pero luego reaparecen con fiebre y agravamiento de la tos.

MAS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-23-11-0-48-mendoza-fuerte-aumento-de-muertes-de-mujeres-por-enfermedades-cardiacas

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-23-11-25-30-macri-se-realizo-chequeos-medicos-de-rutina