DIOSA PARAGUAYA | Virginia Jimenez generó infartos luego de unas fotos en un hotel

Se Llama Virginia Jimenez. Es una hermosa morocha Argentina, que vive en Paraguay desde hace ya unos años.

Se vino especialmente desde Asunción para hacer su producción de Diosa Olé en Buenos Aires.

El hotel Howard Johnson de Palermo la recibió como una reina, hospendándola en una hermosa suite, donde realizamos una parte de la producción.

La otra parte fue en una quinta de Pilar. Virgi es muy conocida en Paraguay por su gran simpatía y por la particularidad con la que menea sus caderas. Eligió ella misma su tema para el clip y nos dijo: "¡Nada me gusta más que bailar! Me encanta sentir que la música uye dentro de mí y no puedo parar de moverme...". Te invitamos a disfrutar de la producción de esta nueva Diosa Olé y a ver si quedás hipnotizado por su danza.

La producción se realizó en Howard Johnson.

