Calu Rivero abrió la puerta del ascensor en Cannes y se topó con "ellos"

Ricardo Darín y su hijo, el Chino Darín fueron dos argentinos que caminaron por la alfombra roja del último Festival de cine de Cannes.

El Darín “chico” estuvo nominado por su película “El Ángel”.

Al prestigioso festival también asistió Calu Rivero, quien justamente fue parte del "clan" Darín en el año 2013 ya que en ese momento estaba en pareja con el Chino.

Ricardo Mario Darín, de 29 años de edad, hoy está en pareja con Úrsula Corberó una de las protagonistas dela popular serie: La Casa de Papel.

Hubo un cruce en un ascensor entre Calu Rivero y la familia del Chino Darín que dio que hablar en los medios de faranduleros.

"¿Te cruzaste con el Chino, tu ex novio, que viajó en representación de El Ángel?", le preguntó el periodista de la revista Gente. Y ella respondió describiendo su feliz encuentro con sus ex suegros: "Ja, ja, no. Pero me encontré con Flor (Bas) y Ricardo. Apenas llegué, subí a un ascensor y allí estaban. Fue hermoso verlos y abrazarlos, aunque sea un ratito", contó Calu, guardando lindos recuerdos de su romance fallido con el joven actor argentino.

