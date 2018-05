La dura respuesta de Kerchner a Cobos en Estudio 91.7

COMPARTIDOS: 0

El ministro de economía Martín Kerchner y la ministra de Salud, Elisabeth Crescitelli realizaron una recorrida por las obras de la nueva maternidad del hospital Lagomaggiore.

Kerchner dio detalles de los trabajos que se realizan y aseguró que el plazo para terminarla es de 20 meses. "Para el mes de septiembre del año que viene lo vamos a tener terminado, es muy importante la obra que se está haciendo", explicó.

Ante la pregunta de si es una continuidad de lo que inició el gobierno de Cobos, respondió: “Son momentos distintos, me parece que están buscando un espacio político y no hay que perder el tiempo, hay que gestionar y los que gestionamos nos dedicamos a trabajar, lo demás es pérdida de tiempo. Claramente es el primer gobierno que está haciendo cambios estructurales".

“Yo me siento candidato todos los días a ser ministro y no pierdo el tiempo porque los mendocinos no están pensando en política, los mendocinos están pensando en que hay que resolver los problemas. El que se dedica a perder el tiempo tendrá que dar las explicaciones del porqué no está gestionando".

-¿Cobos está perdiendo el tiempo?

-Habrá que preguntarle a él, yo me dedico a gestionar porque mi tarea hoy es trabajar por Mendoza como lo está haciendo la ministra, el gobernador y todo el equipo. Yo gestiono, yo trabajo".