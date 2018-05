Internaron a Beto Casella

COMPARTIDOS: 0

Anoche, Beto Casella faltó a su programa Bendita, que finalmente fue conducido por la panelista Edith Hermida.

"No sé dónde está Beto. No sé si llegará, si no llegará... Le mandamos un saludo desde el lugar en dónde se encuentre", dijo al comenzar el programa Herminda.

Luego, la panelista, lejos de tranquilizar al público anunció: "¿Va a venir Beto? ¿No avisó a Recursos Humanos...? ¿Pidió médico? ¿Fue el médico a la casa? Beto si nos estás mirando mandanos un emoticón aunque sea".

La ausencia de Casella, sumada a los dichos de su panelista, despertaron preocupación entre los fanáticos del programa y los rumores de que había sufrido un infarto no tardaron en circular.

Pero para aclarar cualquier tipo de confusión, el propio conductor reveló: "Me hicieron un service de 50 mil kilómetros de stent. Estoy espectacular, 48 horas de descanso".

Además, Beto añadió: "Fue más control que otra cosa. Podría no haber venido a Los Arcos y era lo mismo",

Mañana, Beto Casella regresaría a sus ciclos de radio y de televisión.