Montero: “Estoy convencida de que una mujer debe integrar la Corte”

Tal cual lo hizo cuando se produjo la primera vacancia tras la salida de Herman Salvini de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en octubre de 2016, donde peticionó que fuese una mujer quien lo reemplazara, ahora, ante el lugar que dejaría Alejandro Pérez Hualde, la vicegobernadora Laura Montero reiteró su posición.

De esta manera, demostró una vez más que no es acomodaticia a los tiempos, ni a especulaciones políticas u obediencia debida. Así se mostró, con todo lo que ello implica en la coyuntura política actual.

Sobre todo el estar y participar del cúmulo de acciones y debates que se centran sobre la Justicia mendocina.

El Ciudadano dialogó en exclusiva con la vicegobernadora, quien tras ser consultada sobre si mantiene su posición de que sea una mujer quien integre la Suprema Corte de Justicia, en este caso, en lugar del renunciante Alejandro Pérez Hualde, respondió: “Por supuesto que sí, ustedes saben que yo estoy muy comprometida con eso. Es decir, lo dije antes de asumir, cuando era senadora nacional, en plena campaña del Frente Cambia Mendoza, e insisto en estos años a través de distintas asambleas legislativas”.

“Hace poco estuve en Buenos Aires participando en la Conferencia Internacional de Mujeres Juezas, donde había más de 160 países representados, y el slogan era ‘Más mujeres, más justicia’, porque se está viendo esa perspectiva de género, fundamentalmente la presencia de mujeres en ámbitos de decisión en los órganos judiciales”, indicó Montero.

—¿Qué significa eso?

—La presencia de la mujer en la Justicia es muy importante y cambia significativamente la calidad de los procesos judiciales. Creo que hay que tener esta visión y es un tema que hay que incluirlo, más allá de que sea una prerrogativa del Gobernador y sea él quien decida, de acuerdo a las circunstancias, decisión que también analiza el Senado.

–¿Quiere decir que no cambia de postura?

–No puedo borrar con el codo lo que siempre he escrito con la mano. Sostengo mis convicciones y la visión que tengo dentro de lo que hay que tratar de promover sobre este tema.

Tras preguntarle si cree que en el ámbito de la Justicia mendocina hay mujeres con capacidad para integrar la Corte, la mandataria respondió: “Sí, claro que lo creo. Estoy convencida. En la Justicia de Mendoza hay mayoría de mujeres que se desempeñan con gran capacidad e idoneidad. En este tiempo he tenido la posibilidad de trabajar con temas de familia y tribunales de gestión asociados, y allí he compartido con el personal judicial, juezas y fiscales, donde he comprobado una gran capacidad, sobre todo en áreas de administración y de procedimientos.

–¿No solo cambiaría la cara sino enriquecería decisiones de la Corte?

–Creo que por lo preparada y capacitada que está la mujer judicial, puede servir. Con esa visión más pragmática que ya han desarrollado muchas mujeres en la Justicia, a nivel de implementación de procesos y sobre todo administrativos, podría servir claramente en la Corte, porque no es solo el órgano de última instancia de todo proceso judicial o de interpretación de la Constitución cuando hay conflicto, porque también tiene que administrar un poder, y el ejemplo que doy es lo que a mí me toca, ya que estoy a cargo del Poder Legislativo, que tiene una unidad de gestión.

El diálogo que El Ciudadano mantuvo con la vicegobernadora tiene absolutas similitudes al de anteriores oportunidades, ya que su visión se mantiene incólume. Del mismo modo sus convicciones.

A medida que se la escuchaba en sus respuestas, cuando hablaba de mujeres con capacidad e idoneidad, aparecía del perfil de algunas, como le jueza y abogada constitucionalista María Gabriela Abalos. Alguno de los muchos ejemplos que quizá se encontró la vicegobernadora Montero para fortalecer su anhelo que una mujer ocupe un sillón en la Suprema Corte de Justicia.